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Китайская группа Baowu поглотила еще два метпредприятия

27.11.20 11:29 , Металлоснабжение и сбыт
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Ведущая китайская металлургическая группа Baowu осуществила еще два поглощения в провинции Синцзян. Ее региональное подразделение Xinjiang Tianshan Iron & Steel (Tianshan Steel) приобрело компанию Xinxing Ductile Iron Pipes Xinjiang Co (Xinxing Ductile) за 2,2 млрд юаней (335 млн.) и 77% акций компании Yili Iron and Steel Group (Yili Steel) за 1,45 млрд юаней (220 млн долл.).

Компания Tianshan Steel была специально создана в апреле текущего года для консолидации металлургических активов в провинции Синцзян, чей рынок из-за удаленности от других регионов Китая является изолированным. Между тем вследствие запуска ряда проектов в 2007-2008 гг. нынешние мощности по выплавке стали в Синцзяне сильно избыточные.

Основным активом Baowu в Синцзяне является приобретенная в 2007 г. компания Xinjiang Bayi Iron & Steel (Bayi Steel), совокупные производственные которой составляют около 10 млн. т в год. Новая Tianshan Steel представляет собой совместное предприятие, участниками которого являются Bayi и другие местные подразделения группы.

Новые приобретения должны способствовать расширению сортамента Tianshan Steel, оптимизации ресурсов и логистики, а также устранению ненужной ценовой конкуренции между предприятиями, входящими в группу.

Компания Xinxing Ductile является одним из двух местных производителей сеймостойкой и высокопрочной арматуры, на которую в Синцзяне приходится около 30% рынка. Yili Steel представляет собой интегрированное предприятие, в состав которого входят железорудный ГОК и металлургический комбинат мощностью 2,2 млн т чугуна в год.

Baowu, чьи совокупные мощности еще до новых приобретений превысили 110 млн т в год, консолидирует активы и в других провинциях. Так, в Гуандуне для этой цели создано новое "зонтичное" подразделение Zhongnan Steel, которое должно будет объединить все местные предприятия.

МинПром

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