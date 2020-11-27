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Norsk Hydro запустила линию по выпуску алюминия, которая простаивала 11 лет

27.11.20 11:11 , Металлоснабжение и сбыт
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Норвежская компания Norsk Hydro запустила вторую производственную линию на алюминиевом заводе Husnes, которая простаивала с 2009 г. Компания анонсировала этот запуск в сентябре.

После выхода линии "В" на проектную мощность предприятие может довести объем выпуска первичного алюминия до 195 тыс. т в год. Ранее, работая с одной линией "А", оно ежегодно производило до 95 тыс. т.

Как заявила генеральный директор Hydro Хильде Мерете Осхейм, компания запустила вторую линию на предприятии вследствие увеличение спроса на алюминий. Кроме того, Hydro рассчитывает на выгоды, получаемые от участия Норвегии в европейской системе торговли разрешениями на выбросы углекислого газа.

Заводы Hydro в Норвегии используют энергию ГЭС и ветроустановок. Поэтому их работа сопровождается минимальными выбросами углекислого газа. Как считает глава компании, именно такой алюминий больше всего будет востребован в Европе в ближайшие десятилетия.

МинПром

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