Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Активы ArcelorMittal USA купит Cleveland-Cliffs

27.11.20 10:09 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Министерство юстиции США досрочно выдало горно-металлургической корпорации Cleveland-Cliffs разрешение на приобретение активов ArcelorMittal USA. Об этой сделке было объявлено в сентябре текущего года.

Как заявил генеральный директор Cleveland-Cliffs Лоренцо Гонсалвеш, сделку планируется закрыть в декабре. Компания заплатит за активы ArcelorMittal 1,4 млрд долл. наличными и ценными бумагами, а также примет на себя долги в 1,9 млрд долл.

Под контроль нового собственника перейдут три металлургических комбината Indiana Harbor и Burns Harbor (оба — штат Индиана) и Cleveland (Огайо), два электросталеплавильных предприятия в Пенсильвании и компактный листовой завод в Иллинойсе. Их совокупная мощность составляет около 17,4 млн т в год.

После завершения приобретения Cleveland-Cliffs станет крупнейшим производителем стали в США. Вместе с купленной ранее AK Steel мощности корпорации составят около 21,5 млн т в год, из которых порядка 15,3 млн т будет приходиться на листовой прокат. Кроме того, компания ежегодно выпускает до 28 млн т окатышей.

В собственности ArcelorMittal в Северной Америке остаются подразделения в Мексике и Канаде, а также доля в прокатном совместном предприятии AM/NS Calvert в штате Алабама.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:51
Несмотря на пандемию, китайские промпредприятия получили рекордную прибыль
10:31
Nippon Steel вернула в строй две доменные печи на фоне роста спроса
10:28
Списание вагонов на железной дороге обернется снижением объема перевозок
09:54
Обновление грузовых вагонов обойдется экономике в 20 млрд гривен
09:27
Китай сократил экспорт нержавейки по итогам января-сентября
08:51
В Украине более 16 тысяч заболевших коронавирусом за сутки
08:02
Ограничение эксплуатации грузовых вагонов приблизит УЗ к банкротству - Магомедов
26.11.20
17:53
Метинвест выполнил несколько важных ремонтов на Азовстали
17:42
На украинском рынке может вырасти доля некачественной китайской полимерки - мнение
17:31
На Михайловском ГОКе заработал уникальный комплекс украинского производства
17:13
Ярославский просит Зеленского спасти Украину от позора
16:52
Чиновников Укрзализныци опять поймали на махинациях
16:31
"Антонов" планирует подать иск в суд на Укроборонпром
16:12
ВостГОК хотят отдать Энергоатому
16:01
Член набсовета УЗ Лещенко не смог назвать ширину украинской железнодорожной колеи
15:51
Недопустимо взваливать долги государства перед производителями зеленой энергии на бизнес
15:32
Минэнерго обещает отдать 1,4 млрд грн долгов по зарплате шахтерам к новому году
15:20
ФГИУ разработал план финансовой стабилизации ЗТМК
15:11
Украина начала копить сжиженный газ
14:49
Минэнерго направило в Кабмин концепцию реформирования угольных регионов
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!