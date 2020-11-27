Обновление грузовых вагонов обойдется экономике в 20 млрд гривен Ограничение сроков эксплуатации службы грузовых вагонов до 33 лет обернется более чем 20-тью млрд гривен дополнительных расходов для ключевых отраслей украинской экономики. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.



Он отметил, что такую инициативу сейчас активно продвигают производители вагонов, которые заручились поддержкой Мининфраструктуры и министра экономики. Причем списанию подлежат все грузовые вагоны, которым больше 33-х лет, даже если они эксплуатировались не весь срок или прошли капитальный ремонт.



"По задумке ведомства, обновление парка вагонов обеспечит стабильные прибыли для украинских вагоностроителей и станет позитивным толчком к оживлению экономики. Но при этом в правительстве игнорируют вопрос значительного увеличения расходов других компаний, в том числе и "Укрзализныцы", которым придется потратить миллиарды на приобретение нового грузового состава взамен старого", - сказал он.



"Этим же вопросом задалась и Государственная регуляторная служба, которая заблокировала и вернула на доработку данный проект приказа. По мнению чиновников, там нет детального анализа того, как это решение повлияет на экономику в целом. В частности – нет просчетов возможного ущерба для некоторых секторов. Эксперты и участники рынка поддерживают данные замечания, указывая на и без того сложное финансовое положение большинства компаний в 2020-м. Та же "Укрзализныця" заканчивает год с убытками в более чем восемь миллиардов гривен", - подчеркнул нардеп.



С.Магера отметил, что "Укрзализныця" готова идти на компромисс. Там согласились ограничить срок службы полувагонов 33-мя годами. Но предлагают увеличить срок эксплуатации до 45 лет для зерновозов, а остальные вагоны использовать, пока их техническое состояние остается на достойном уровне. "По моему мнению, эта инициатива учитывает интересы всех участников рынка: она позволит заменить вагонный парк по мере выхода вагонов из строя, не создавая при этом на рынке дефицит, и не вытягивая из бизнеса деньги, которые в кризис нужны как никогда", - подытожил он.



МинПром



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