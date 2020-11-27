Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

В Украине более 16 тысяч заболевших коронавирусом за сутки

27.11.20 08:51
печать
размер текста:

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксирован новый рекорд в 16 218 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 8 843 человека, умерли 192 пациента, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"16 218 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 ноября 2020 года. В частности, заболели 666 детей и 655 медработников. Также за прошедшие сутки: госпитализировано — 2 069 человек; летальных случаев — 192; выздоровело — 8 843 человека", — написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

Накануне, 26 ноября в Украине был зафиксирован предыдущий рекорд в 15 331 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19; 25 ноября сообщалось о 13 882 новых случаях инфицирования; 24 ноября медики зафиксировали 12 287 больных, 23 ноября сообщалось о 10 945 случаях инфицирования.
Читайте также: В Германии уже более миллиона заболевших коронавирусом

Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 693 407 человек, 11 909 человек — умерли от COVID-19, выздоровели — 326 238 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1773), г.Киев (1520), Запорожской (1003), Киевской (994) и Одесской (966) областях

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
10:51
Несмотря на пандемию, китайские промпредприятия получили рекордную прибыль
10:31
Nippon Steel вернула в строй две доменные печи на фоне роста спроса
10:28
Списание вагонов на железной дороге обернется снижением объема перевозок
10:09
Активы ArcelorMittal USA купит Cleveland-Cliffs
09:54
Обновление грузовых вагонов обойдется экономике в 20 млрд гривен
09:27
Китай сократил экспорт нержавейки по итогам января-сентября
08:02
Ограничение эксплуатации грузовых вагонов приблизит УЗ к банкротству - Магомедов
26.11.20
17:53
Метинвест выполнил несколько важных ремонтов на Азовстали
17:42
На украинском рынке может вырасти доля некачественной китайской полимерки - мнение
17:31
На Михайловском ГОКе заработал уникальный комплекс украинского производства
17:13
Ярославский просит Зеленского спасти Украину от позора
16:52
Чиновников Укрзализныци опять поймали на махинациях
16:31
"Антонов" планирует подать иск в суд на Укроборонпром
16:12
ВостГОК хотят отдать Энергоатому
16:01
Член набсовета УЗ Лещенко не смог назвать ширину украинской железнодорожной колеи
15:51
Недопустимо взваливать долги государства перед производителями зеленой энергии на бизнес
15:32
Минэнерго обещает отдать 1,4 млрд грн долгов по зарплате шахтерам к новому году
15:20
ФГИУ разработал план финансовой стабилизации ЗТМК
15:11
Украина начала копить сжиженный газ
14:49
Минэнерго направило в Кабмин концепцию реформирования угольных регионов
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!