Ограничение эксплуатации грузовых вагонов приблизит УЗ к банкротству - Магомедов "Укрзализныця", которой к концу года грозит более 8 миллиардов убытка, может оказаться на грани банкротства, если ей придется вкладываться еще и в масштабное обновление своих грузовых вагонов. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.



Он напомнил, что задумку ограничить их срок эксплуатации до 33 лет продвигают вагоностроители при поддержке Мининфраструктуры и министра экономики Игоря Петрашко.



"По подсчетам УЗ, на последующее обновление подвижного состава понадобятся миллиарды гривен, которых у компании нет. Однако, при всем своем бедственном положении, там не отбрасывают категорически министерскую инициативу. Но предлагают компромиссное предложение, которое кажется самым приемлемым в данный момент", - отметил нардеп.



М.Магомедов обратил внимание на то, что под теоретическое списание по возрасту попадает и так называемый спецсостав "Укрзализныци" - к примеру, окатышевозы или коксовозы – штучный и очень дорогой товар. 90% всего спецсостава принадлежит как раз УЗ. "Его практически одномоментное списание приведет к потере огромной части дохода «УЗ» от перевозок, и при этом - увеличит расходы предприятия на приобретение новых вагонов. А поскольку такие составы изготавливают малыми партиями, то даже нужные миллиарды, сразу заместить весь парк не выйдет – на рынке неминуемо возникнет дефицит. А значит, грузовладельцев ждут последствия данного решения – задержки с перевозками и их удорожание", - подчеркнул он.



"Вместо драконовского подхода Мининфраструктуры, УЗ предлагает ограничить 33-мя годами только срок службы полувагонов, а зерновозов - увеличить до 45 лет. Остальные типы вагонов компания предлагает разрешить эксплуатировать, исходя из технического состояния. Мне это предложение кажется наиболее разумным – ведь, снимая острый вопрос с возможным дефицитом спецсостава, оно создает собственнику дополнительные стимулы для бережного использования вагонов и капиталовложений в их ремонт, что также немаловажно", - резюмировал М.Магомедов.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



