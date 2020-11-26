Метинвест выполнил несколько важных ремонтов на Азовстали Как сообщили в мариупольской пресс-службе нидерландского горно-металлургического холдинга Metinvest B.V., в конвертерном цехе комбината "Азовсталь" провели капительный ремонт второго конвертера. В ходе работ выполнили ревизию и очистку оборудования агрегата. Заменили горловину конвертера, кессон котла ОКГ-400 и шлакоуборки. В конце сделали перефутеровку конвертера.



В кислородном цехе на воздушном компрессоре ЭК 1500 №8 наладили работу запорной арматуры с электроприводами и настроили противопомпажную защиту. Также провели опрессовку газоохладителей и виброиспытания электродвигателя компрессора. Проверили защиту и сигнализацию. Замена теплообменного оборудования компрессора и чистка маслоохладителей улучшила теплообмен, агрегат снова может работать в проектном режиме.



После капитального ремонта в подразделении запустили в эксплуатацию воздухоразделительную установку ВРУ-60 станции №1. До этого проводили пуско-наладку оборудования – проверяли основные узлы установки, отогрев и сушку аппаратного отсека блока. Провели высокотемпературную регенерацию воздушных адсорберов блока комплексной очистки и непосредственный пуск блока с выведением его на номинальные технологические параметры.



Все запланированные ремонтные работы оборудования выполнены в полном объеме и в установленный срок.



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