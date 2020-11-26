На Михайловском ГОКе заработал уникальный комплекс украинского производства На Михайловском горно-обогатительным комбинате (Железногорск Курской обл., РФ) в торжественной обстановке введен в эксплуатацию дробильно-конвейерный комплекс (ДКК) с уникальным крутонаклонным конвейером (КНК). Как отметили в пресс-службе производителя основного оборудования Новокраматорского машиностроительного завода (НКМЗ), комплекс заработал с первого нажатия кнопки "Пуск".



Прогрессивное оборудование для дробления и транспортировки созданное в украинском Краматорске, повысит производительность дробильного комплекса до 15 миллионов тонн руды в год.



"НКМЗ зарекомендовал себя как надежный партнер, производитель качественного оборудования", — отметил генеральный директор УК Металлоинвест Назим Эфендиев. Характеризуя значение нового комплекса, он сказал: "Мы гордимся, что первыми в России запускаем конвейерную технологию, которая значительно повышает эффективность производственного процесса. ДКК позволяет нам вовлечь в разработку запасы руды высокого качества и поддерживать высокий уровень производства концентрата – более 17 млн тонн в год. Внедрение новой конфигурации горнотранспортной схемы позволит нам снизить себестоимость добычи руды: сокращается количество перегрузочных пунктов, погрузочного оборудования и железнодорожного транспорта. Применение конвейерной технологии позволит более бережно использовать природные ресурсы, снизить объем вскрыши".



Еще одна составляющая эффективности ДКК – улучшение за счет снижения количества тяжелого автотранспорта экологической обстановки как в карьере глубиной более 370 м, так и в окружающем пространстве.



В рамках этого масштабного проекта, реализация которого продолжалась три года, НКМЗ изготовил и поставил Михайловскому ГОКу около 7 тыс. тонн современного оборудования.



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