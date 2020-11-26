Ярославский просит Зеленского спасти Украину от позора Китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" однозначно настроены идти в международный арбитраж, чтобы добиться от государства Украина возмещения ущерба в размере 3,5 млрд долл.



Об этом говорится в официальном открытом обращении владельца и президента группы DCH Александра Ярославского к президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю, председателю Верховной рады Дмитрию Разумкову и главам депутатских фракций ВРУ.



В тексте этого документа А.Ярославский напоминает, что около трех месяцев тому назад китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" направили Министерству юстиции Украины уведомление о начале инвестиционного спора на 3,5 млрд долл. с государством Украина. А согласно мировой практике такой срок отводится для доарбитражного урегулирования ситуации, которое в данном случае так и не состоялось.



А.Ярославский предупреждает, что до начала рассмотрения инвестиционного спора по ПАО "Мотор Сич" остаются считанные дни.



"Китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич", и в их числе наш партнер Skyrizon Aircraft Holdings, однозначно нацелены на то, чтобы добиваться справедливости в международном арбитраже. В течение последних четырех лет они не имеют возможности реализовать свои права акционеров из-за действий украинской власти, нарушающих двустороннее украино-китайское Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций от 31.12.1992 г. И не видят перспективы честного решения вопроса в украинском правовом поле. Эксперты самых уважаемых юридических компаний мира убеждены, что у украинской власти нет никаких законных оснований препятствовать тому, чтобы китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" внесли свой вклад в развитие украинской экономики и возрождение промышленности. С высокой степенью вероятности, так же посчитает и международный арбитражный суд", - отмечает А.Ярославский.



Как известно, интересы китайских инвесторов "Мотор Сич" будут защищать международные юридические компании WilmerHale, DLA Piper и Bird&Bird, в штате которых работают авторы фундаментальных принципов защиты прав инвесторов, положенных в основу множества соответствующих межгосударственных соглашений.



Кроме того, одним из партнеров DLA Piper сейчас является Дуг Эмхофф, супруг Камалы Харрис, которая должна быть приведена к присяге в качестве вице-президента США 20 января.



А.Ярославский подчеркивает, что с каждой минутой ситуация с ПАО "Мотор Сич" усугубляется.



"Как гражданин Украины, искренне преданный своей стране, и бизнесмен, заинтересованный в ее экономическом росте, я считаю своим долгом попытаться предотвратить предстоящее неблагоприятное развитие событий, которое может нанести серьезнейший ущерб финансовому положению нашего государства и его международному реноме. Тем более, что очень значительный ущерб налицо уже сейчас. ПАО "Мотор Сич" - одно из крупнейших предприятий одного из самых больших украинских городов - сегодня фактически простаивает без рынков сбыта, без инвестиций в модернизацию производства, теряя уникальных специалистов и отправляя рабочих в вынужденные отпуска. И с каждой минутой ситуация становится все сложнее и необратимее", - заявил А.Ярославский.



Однако, по его мнению, у высшего руководства страны еще есть возможность остановиться, не дойдя до точки невозврата.



"У вас как исторических деятелей, которым украинский народ доверил рычаги государственного управления, есть шанс прекратить эскалацию конфликтной ситуации и принять знаковое и дальновидное решение - положить конец нарушению прав китайских инвесторов ПАО "Мотор Cич". И чем быстрее это будет сделано, тем лучше для Украины, Запорожского региона и многотысячного коллектива предприятия. Я верю, что этот шанс будет использован, а двойные стандарты и политически мотивированное преследование законного бизнеса останутся в прошлом. И прошу Вашего участия в судьбе ПАО "Мотор Сич", пока еще не поздно", - призывает Ярославский.



Бизнесмен подчеркивает, что его группа DCH располагает успешным опытом возрождения крупных промышленных предприятий, поэтому может выступить, в том числе и гарантом защиты национальных интересов Украины в реализации совместного украино-китайского проекта в сфере развития авиационной индустрии и двигателестроения. А также является гарантом соблюдения национальных интересов Украины в ситуации с ПАО "Мотор Сич".



МинПром







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