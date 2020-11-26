Чиновников Укрзализныци опять поймали на махинациях Работники аппарата директора экономической и информационной безопасности АО "Укрзализныця" провели служебные проверки в региональном филиале "Юго-Западная железная дорога", филиале "Энергосбыт" и в департаменте электрификации и электроснабжения УЗ. Они выявили правонарушения, которые нанесли компании ущерб на более 8,5 млн грн.



Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Как сообщается, члены комиссии установили факты незаконного подключения посторонних потребителей к электросетям филиала "Энергосбыт". Материалы служебной проверки "Укрзализныця" передала в Национальное антикоррупционное бюро Украины.



Кроме того, по фактам выявленных нарушений было предложено привлечь к дисциплинарной ответственности 18 сотрудников и еще двух - к административной. Также было возбуждено ходатайство о соответствии занимаемым должностям в адрес трех сотрудников.



Напомним, правоохранители блокировали нелегальный механизм поставки на "Львовскую железную дорогу" некачественных российских запчастей.



Кроме того, на "Укрзализныце" разоблачили схему фиктивного ремонта дизель-поездов.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



