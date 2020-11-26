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"Антонов" планирует подать иск в суд на Укроборонпром

26.11.20 16:31 , Укринформ
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Профсоюз авиастроителей Украины на ГП "Антонов" планирует подать иск в суд из-за решения ГК "Укроборонпром" создать наблюдательный совет предприятия.
Как передает Укринформ, об этом сказал председатель профкома профсоюза авиастроителей Украины на ГП "Антонов" Виктор Гуска во время пресс-конференции 26 ноября.

"Мы этот вопрос (создание наблюдательного совета - авт.) обсуждали в коллективе и планируем обратиться в суд, потому что здесь очень много нарушений действующего законодательства Украины", - сказал Гуска.

Он отметил, что вопрос создания наблюдательного совета не обсуждали с трудовым коллективом предприятия.

По словам председателя профкома, "Укроборонпром" навязал предприятию новый устав, в котором закреплено положение о создании наблюдательного совета. "Хотя по закону в предприятиях, которые относятся к оборонно-промышленному комплексу, наблюдательные советы не создаются", - подчеркнул В.Гуска.

Он отметил, что это решение усложняет деятельность предприятия, ведь отныне любые действия, касающиеся производства либо закупок, нужно согласовывать с наблюдательным советом "Антонова", а затем утвердить в "Укроборонпроме".

Как сообщалось, по результатам форензик-аудита ГП "Антонов", который в течение сентября-октября проводила международная компания Ernst&Young, ГК "Укроборонпром" изменил систему корпоративного управления ГП "Антонов", которое входит в состав концерна, и решил создать наблюдательный совет как высший руководящий орган с функцией независимого контроля.

МинПром

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