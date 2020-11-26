ВостГОК хотят отдать Энергоатому Правительство рассматривает возможность передачи ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК, Днепропетровская область) ГП НАЭК "Энергоатом", есть наработанный проект решения.



Об этом на брифинге заявил и.о. министра энергетики Юрий Бойко, передает Интерфакс-Украина.



"Мы ведем диалог с "Энергоатомом", никаких разночтений здесь нет. Есть проект решения о присоединении все-таки ВостГОКа к "Энергоатому", что автоматически должно снять такие проблемы (взаимных долгов) в рамках функционирования единого имущественного комплекса. Если до конца года и не будет решения вплоть до изменения устава, то концептуальное решение будет найдено", – сказал Ю.Бойко, отметив, что 25 ноября состоялось "совещание-консультация относительно выполнения еще прошлогоднего решения правительства о присоединении ВостГОКа к "Энергоатому".



При этом Ю.Бойко обратил внимание, что в условиях, когда себестоимость добычи отечественного уранового концентрата значительно превышает мировые показатели, объединение предприятий могло бы способствовать улучшению финансовой ситуации.



"При таких обстоятельствах "Энергоатом", понимая, что внутреннего производителя необходимо поддержать, не может оперативно протянуть руку помощи", – разъяснил он.



В то же время Ю.Бойко заявил об отсутствии конфликта между НАЭК и ВостГОКом.



"Конфликта нет. Есть задержка платежей за урановый концентрат, чему есть объективные объяснения. Если в старом рынке задолженность перед "Энергоатомом" была сформирована на уровне 11,7 млрд грн, то в новом, за последние 6-7 месяцев, она уже составляет 8,5 млрд грн, что не может не сказаться на сроках расчетов", – сказал он.



Напомним, "Энергоатом" недавно заявил, что не признает претензии ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" по поводу несвоевременных расчетов компании за урановый концентрат, который НАЭК закупает в соответствии с долгосрочным договором, заключенным в ноябре 2019 года.



С целью разрешения спора, руководители НАЭК "Энергоатом" Петр Котин и ВостГОКа Антон Бендык обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой провести совещание для решения вопросов взаиморасчетов между госкомпаниями и пересмотра цены на урановый оксидный концентрат, который ВостГОК поставляет "Энергоатому" в 2021 году.



В прошлом году Министерство энергетики и окружающей природной среды отказалось от планов присоединения "ВостГОКа" к "НАЭК "Энергоатом".



Глава Минэкоэнерго Алексей Оржель сообщил, что оздоровление ВостГОКа будет реализовано другими путями, в частности в 2020 году планируется выделить из госбюджета 140 млн грн на разработку Новоконстантиновского месторождения урановых руд.



Министерство также рассматривало возможность привлечения частного партнера к добыче урана на ВостГОКе.



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