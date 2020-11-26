Член набсовета УЗ Лещенко не смог назвать ширину украинской железнодорожной колеи

Член наблюдательного совета Государственного акционерного общества "Укрзализныця", бывший народный депутат Украины 8-го созыва от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко в эфире телевизионного канала "Наш" не смог ответить на вопрос о различиях тепловозов и назвать ширину украинской железнодорожной колеи. Об этом свидетельсвует видеозапись эфира программы "Смотрящие".



Телеведущий Владимир Полуев озвучил вопрос для Лещенко от пользователя социальной сети: "Чем отличается дизель-поезд с гидравлической передачей от обычного тепловоза? Это не узкоспециальные знания, это знает любой железнодорожник.... И (какова) ширина украинской (железнодорожной) колеи?".



В ответ Лещенко заявил: "Мне кажется, это уже какой-то тролинг. Давайте, если есть еще какие-нибудь вопросы... Я не отвечаю".



Напомним, 6 июля нардеп от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что член набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко в январе-апреле 2020 года получил 1,47 млн гривен зарплаты, то есть ее среднемесячный размер - более 350 тыс. гривен.



МинПром









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