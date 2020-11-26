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Член набсовета УЗ Лещенко не смог назвать ширину украинской железнодорожной колеи
26.11.20 16:01 , Українські Новини
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Член наблюдательного совета Государственного акционерного общества "Укрзализныця", бывший народный депутат Украины 8-го созыва от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко в эфире телевизионного канала "Наш" не смог ответить на вопрос о различиях тепловозов и назвать ширину украинской железнодорожной колеи. Об этом свидетельсвует видеозапись эфира программы "Смотрящие".
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