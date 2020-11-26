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Недопустимо взваливать долги государства перед производителями зеленой энергии на бизнес

26.11.20 15:51 , РБК Украина
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Решать проблему долгов государства перед "зеленой" генерацией за счет повышения тарифа на передачу электроэнергии для бизнеса недопустимо. Об этом заявил экс-первый заместитель министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко.

По его словам, государство, взявшее на себя обязательства погасить долг перед производителями "зеленой" электроэнергии, должно самостоятельно его выполнить, а не перекладывать решение проблемы на бизнес через повышение тарифа на передачу электроэнергии.

"При формировании пакета законодательных и нормативных актов по "зеленым тарифам", как сейчас видно, были допущены перекосы, не учитывающие реальные финансовые возможности государства. Но перекладывание этих обязательств на предприятия недопустимо!" - сказал С.Грищенко.

Эксперт подчеркнул: повышение тарифа на передачу тока для промышленности, потребляющей много электроэнергии, в частности металлургов, в нынешних кризисных условиях может привести к массовому закрытию предприятий и увольнению работников.

"Металлурги всегда были против необоснованного повышения тарифов на электроэнергию, особенно для предприятий, в структуре себестоимости продукции которых львиную долю занимает электроэнергия – ферросплавные и электрометаллургические заводы, в первую очередь это бьет по ним. Резервов там нет, а значит увеличение тарифов приведет к спаду производства, вплоть до закрытия цехов и агрегатов, массового увольнения персонала", - объяснил С.Грищенко.

Напомним, НКРЭКУ повысила тариф на передачу электроэнергии с 1 декабря 2020 года на 30% - с 240,23 грн /МВт-час до 312,76 грн /МВт-час.

Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что повышение тарифа на передачу электроэнергии значительно углубит экономический кризис в Украине, приведет к дальнейшему падению производства и ускорит инфляцию.

В свою очередь заместитель председателя Независимого профсоюза горняков Украины Анатолий Акимочкин прогнозирует, что повышение тарифа на передачу электроэнергии уничтожит угольную отрасль и оставит шахтеров без работы.

МинПром 

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