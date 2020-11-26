Недопустимо взваливать долги государства перед производителями зеленой энергии на бизнес Решать проблему долгов государства перед "зеленой" генерацией за счет повышения тарифа на передачу электроэнергии для бизнеса недопустимо. Об этом заявил экс-первый заместитель министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко.



По его словам, государство, взявшее на себя обязательства погасить долг перед производителями "зеленой" электроэнергии, должно самостоятельно его выполнить, а не перекладывать решение проблемы на бизнес через повышение тарифа на передачу электроэнергии.



"При формировании пакета законодательных и нормативных актов по "зеленым тарифам", как сейчас видно, были допущены перекосы, не учитывающие реальные финансовые возможности государства. Но перекладывание этих обязательств на предприятия недопустимо!" - сказал С.Грищенко.



Эксперт подчеркнул: повышение тарифа на передачу тока для промышленности, потребляющей много электроэнергии, в частности металлургов, в нынешних кризисных условиях может привести к массовому закрытию предприятий и увольнению работников.



"Металлурги всегда были против необоснованного повышения тарифов на электроэнергию, особенно для предприятий, в структуре себестоимости продукции которых львиную долю занимает электроэнергия – ферросплавные и электрометаллургические заводы, в первую очередь это бьет по ним. Резервов там нет, а значит увеличение тарифов приведет к спаду производства, вплоть до закрытия цехов и агрегатов, массового увольнения персонала", - объяснил С.Грищенко.



Напомним, НКРЭКУ повысила тариф на передачу электроэнергии с 1 декабря 2020 года на 30% - с 240,23 грн /МВт-час до 312,76 грн /МВт-час.



Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что повышение тарифа на передачу электроэнергии значительно углубит экономический кризис в Украине, приведет к дальнейшему падению производства и ускорит инфляцию.



В свою очередь заместитель председателя Независимого профсоюза горняков Украины Анатолий Акимочкин прогнозирует, что повышение тарифа на передачу электроэнергии уничтожит угольную отрасль и оставит шахтеров без работы.



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