ФГИУ разработал план финансовой стабилизации ЗТМК Фонд государственного имущества Украины разработал план модернизации Запорожского титано-магниевого комбината, реализация которого позволит снизить себестоимость производства, увеличить объем выпуска продукции на 50% и стабилизировать финансовое положение предприятия. Об этом говорится в сообщении на сайте Фонда госимущества.



С 2013 года ЗТМК находился под управлением менеджмента миноритарного акционера предприятия Дмитрия Фирташа (49% акций). На предприятии не проводилась модернизация, уровень производства снизился в 2 раза, а также был накоплен долг за электроэнергию в размере 1,2 млрд грн.



Накопление долгов привело к блокировке счетов предприятия по решению суда, “Запорожьеоблэнерго” грозило прекращением поставок электроэнергии, и в результате завод оказался под угрозой остановки.



Однако 25 ноября ЗТМК был включен Кабинетом министров в список объектов большой приватизации, что позволит остановить судебные производства против предприятия и стабилизировать его работу, согласно закону “Об исполнительном производстве”. Это позволит избежать банкротства ЗТМК, открыть новый расчетный счет для продолжения производства и проведения модернизации.



“Таким образом ООО "ЗТМК" получит возможность осуществить модернизацию производства, существенно снизить себестоимость продукции, благодаря чему с апреля 2021 завод увеличит объемы производства готовой продукции на 50%, что полностью выведет предприятие на уровень безубыточности. Это восстановление производства после долгих лет небрежного управления станет первым важным шагом на пути к финансовому оздоровлению”, - подчеркнули в ФГИ.



В Фонде госимущества подчеркивают, что вопрос приватизации будет рассмотрен после завершения судебных разбирательств НАБУ и САП, касающихся возврата 49% акций ЗТМК государства. Согласно новому уставу ЗТМК, структуры Фирташа утратили приоритетное право выкупить государственный пакет акций комбината.



Напомним, что TOLEXIS TRADING LIMITED Дмитрия Фирташа в 2013 году получила контроль над 49% акций ЗТМК, обязавшись инвестировать в модернизацию предприятия 110 млн дол. В итоге обязательства не были выполнены, а руководство завода теперь обвиняют в разворовывании 492 млн грн.



Управление ЗТМК вернулось к Фонду госимущества, на предприятии был назначен новый менеджмент. САП и НАБУ ведут производство по возвращению государству 49% акций ЗТМК.



МинПром



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