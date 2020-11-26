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ФГИУ разработал план финансовой стабилизации ЗТМК

26.11.20 15:20 , Українські Новини
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Фонд государственного имущества Украины разработал план модернизации Запорожского титано-магниевого комбината, реализация которого позволит снизить себестоимость производства, увеличить объем выпуска продукции на 50% и стабилизировать финансовое положение предприятия.  Об этом говорится в сообщении на сайте Фонда госимущества.

С 2013 года ЗТМК находился под управлением менеджмента миноритарного акционера предприятия Дмитрия Фирташа (49% акций). На предприятии не проводилась модернизация, уровень производства снизился в 2 раза, а также был накоплен долг за электроэнергию в размере 1,2 млрд грн.

Накопление долгов привело к блокировке счетов предприятия по решению суда, “Запорожьеоблэнерго” грозило прекращением поставок электроэнергии, и в результате завод оказался под угрозой остановки.

Однако 25 ноября ЗТМК был включен Кабинетом министров в список объектов большой приватизации, что позволит остановить судебные производства против предприятия и стабилизировать его работу, согласно закону “Об исполнительном производстве”. Это позволит избежать банкротства ЗТМК, открыть новый расчетный счет для продолжения производства и проведения модернизации.

Таким образом ООО "ЗТМК" получит возможность осуществить модернизацию производства, существенно снизить себестоимость продукции, благодаря чему с апреля 2021 завод увеличит объемы производства готовой продукции на 50%, что полностью выведет предприятие на уровень безубыточности. Это восстановление производства после долгих лет небрежного управления станет первым важным шагом на пути к финансовому оздоровлению”, - подчеркнули в ФГИ.

В Фонде госимущества подчеркивают, что вопрос приватизации будет рассмотрен после завершения судебных разбирательств НАБУ и САП, касающихся возврата 49% акций ЗТМК государства. Согласно новому уставу ЗТМК, структуры Фирташа утратили приоритетное право выкупить государственный пакет акций комбината.

Напомним, что TOLEXIS TRADING LIMITED Дмитрия Фирташа в 2013 году получила контроль над 49% акций ЗТМК, обязавшись инвестировать в модернизацию предприятия 110 млн дол. В итоге обязательства не были выполнены, а руководство завода теперь обвиняют в разворовывании 492 млн грн.

Управление ЗТМК вернулось к Фонду госимущества, на предприятии был назначен новый менеджмент. САП и НАБУ ведут производство по возвращению государству 49% акций ЗТМК.

МинПром

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