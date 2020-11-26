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Минэнерго обещает отдать 1,4 млрд грн долгов по зарплате шахтерам к новому году

26.11.20 15:32 , Интерфакс-Украина
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Одна из главных задач министерства энергетики в кракосрочной перспективе – погасить1,4 млрд грн долгов по зарплате шахтерам, как предусмотрено принятым законопроектом № 4119, заявил врио министра энергетики Юрий Бойко.

"Наша краткосрочная задача – реализовать положения законопроекта №4119, согласно которому выделяется на погашение долгов по зарплатам шахтерам 1,4 млрд грн", – сказал он на онлайн-брифинге в Киеве в четверг.

По его словам, это наиболее значимая и важная задача, которую Минэнерго планирует выполнить, "чтобы в новый год идти без долгов по зарплате перед шахтерами".

Он также сообщил, что правительству в среду для рассмотрения и утверждения была передана концепция реформирования угольных регионов, ранее представленная министерством.

"В этой концепции заложен единственно возможный подход к решению непростой проблемы угольных регионов", – отметил он.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла в целом законопроект №4119 о внесении изменений в госбюджет Украины на 2020 год относительно реализации ст.11 закона о рынке природного газа, предусматривающего финансовое оздоровление ПАО "Укрнафта" путем зачета с НАК "Нафтогаз" и госбюджетом.

Средства в размере 10,3 млрд грн, полученные госбюджетом в результате операции, будут направлены на финансирование Фонда борьбы с COVID-19 (8,9 млрд грн) и выплату задолженности по зарплатам перед шахтерами (1,4 млрд грн).

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что 1,4 млрд грн будут направлены на погашение задолженности перед шахтерами в ближайшую неделю после принятия этого документа.

Документ находится на подписи главы государства.

Концепция реформирования угольной отрасли, предусматривает, в частности, распределение шахт на три группы. Первая – шахты, подлежащие интеграции с ПАО "Центрэнерго" и являются его ресурсной базой. Вторая – шахты двойного назначения, то есть те, которые добывают и энергетический, и коксующийся уголь, используемый в металлургии. Третья группа – шахты, подлежащие приватизации не только как угледобывающие предприятия, но и как целостные имущественные комплексы с целью перепрофилирования.

МинПром

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