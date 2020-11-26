Украина начала копить сжиженный газ С 1 октября по 1 ноября 2020 года запасы сжиженного газа в стране увеличились на 12,1%, до 22,15 тыс. тонн. Как передает Укринформ, об этом сообщает Государственная служба статистики.



На 1 ноября 2020 года по сравнению с 1 октября 2020 года запасы сжиженного газа увеличились - на 12,1%, до 22,15 тыс. тонн (на 0,1% больше, чем на 1 ноября 2019 года).



Запасы моторных бензинов в Украине на 1 ноября 2020 года по сравнению с 1 октября 2020 года уменьшились на 2,8%, до 139,22 тыс. тонн (на 8,1% меньше, чем на 1 ноября 2019 года); запасы тяжелых топливных мазутов - на 1,2%, до 100,78 тыс. тонн (на 13,0% больше); каменного угля - на 12,9%, до 4,24 млн тонн (на 21,9% больше); дизельного топлива - на 11,6%, до 353,48 тыс. тонн (на 8,1% больше).



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