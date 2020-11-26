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Минэнерго направило в Кабмин концепцию реформирования угольных регионов

26.11.20 14:49 , Укринформ
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Министерство энергетики представило на утверждение правительству Концепцию реформирования угольных регионов. Об этом во время брифинга сообщил и.о. министра энергетики Юрий Бойко, сообщает Укринформ.

"Вчера направили правительству концепцию реформирования угольных регионов. На мой взгляд, это достаточно сбалансированный подход к решению проблем угольных регионов. Реализация этого плана позволит сбалансировано и комплексно решить проблемы, возникающие при закрытии шахт, в том числе ряд социальных проблем, которые возникают в этих регионах", - сказал Ю.Бойко.

Как сообщалось, проект Концепции реформирования угольной отрасли предусматривает распределение шахт на три группы. Первая группа - шахты, подлежащие интеграции с ПАО "Центрэнерго" и являющиеся его ресурсной базой. Вторая - шахты двойного назначения, сбыт которых не ограничивается исключительно тепловыми генерациями. Третья группа шахт - такие, которые будут предлагаться к приватизации не только как угледобывающие предприятия, но и как целостные имущественные комплексы, которые можно использовать для другой хозяйственной деятельности.

Минэнерго совместно с международными партнерами планирует запуск пилотных проектов трансформации шахт. Сейчас рассматриваются следующие варианты: шахта "Великомостовская", расположенная на западе страны, в городе Червоноград, потенциально может стать мощным туристическим кластером, а также шахта "5/6" в городе Мирноград Донецкой области, которая имеет потенциал технологического кластера.

МинПром

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