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Украинцев предупредили о подорожании электроэнергии

26.11.20 14:10 , РБК Украина
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Решение о повышении тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей будет принято в ближайшее время. Это необходимо для того, чтобы стабилизировать разбалансированный рынок. Об этом на брифинге сказал и.о. министра энергетики Юрий Бойко.

"Задача чрезвычайно сложная. В условиях, когда доходы населения объективно в этом году пострадали от карантинных вынужденных мер вследствие пандемии", - сказал он.

По его словам, в течение последних полутора месяцев ведется работа, "чтобы принять решение по этому наиболее проблемному и болезненному вопросу".

"Думаю, что уже на следующей неделе будет готово к принятию решение, которое будет предусматривать максимально сбалансированный и максимально мягкий подход в части тарифов для быта", - анонсировал Ю.Бойко.

Средняя цена электроэнергии для бытовых потребителей в первом полугодии 2020 года составила 1,25 грн (с НДС) 1 кВт⋅ч. Это на 1,4% выше, чем во втором полугодии 2019 года (1,23 грн).

МинПром

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