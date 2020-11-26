Аваков предлагает ввести полный локдаун на 3-4 недели Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков убежден в необходимости введения полного локдауна в стране, этот вопрос будет решаться Кабинетом министров в ближайшие дни.



"Моя личная точка зрения: необходимо вводить локдаун как можно скорее, действительно, продолжительностью три или четыре недели. И не нужно при этом прятаться за политическими лозунгами или за какими-то удобными формулировками", - цитирует А.Авакова Интерфакс-Украина.



Он подчеркнул необходимость сделать это, поскольку речь идет о серьезном риске для здоровья людей.



"Как только мы будем готовы, надеюсь, это будет в ближайшие дни, сформулировать в деталях и в реальных механизмах ту программу компенсации, которую озвучил президент на днях, надо немедленно ввести локдаун, прервать цепочку инфекции и постараться сохранить здоровье украинцев, уйти от ситуации, когда у нас - более 200 смертей ежедневно", - подчеркнул глава МВД.



Он отметил, что у него всегда была радикальная позиция на этот счет. "Надо вводить локдаун немедленно", - заявил министр.



Отвечая на вопрос, нужен ли локдаун в отдельных регионах или на территории всей Украины, А.Аваков сказал: "У нас нет ситуации, что где-то хорошо, а где-то – плохо. У нас в общем и целом ситуация везде примерно равная и негативная".



По его убеждению, 70%-ная заполняемость коек пациентами с COVID-19 - уже критическая.



"Поэтому реагировать надо прямо сейчас. Да, всем тяжело,… Бюджет в катастрофическом тяжелом состоянии, но и риски таковы, что нужно принимать сейчас серьезные решения. Они могут быть непопулярны для каких-то слоев населения, кому-то будет очень плохо и неудобно, и тут государству надо думать о компенсациях. Я всегда это говорил и сейчас это поддерживаю", - заявил А.Аваков.



Он уточнил: "Я всегда выступал за радикальный локдаун. Его надо вводить немедленно, не менее трех недель, и дай Бог, чтобы к Новому году мы выходили из локдауна в хорошем настроении и с хорошими цифрами".



При этом он выразил убеждение, что правительство рассмотрит вопрос введения полного локдауна на территории Украины в ближайшие дни.



Отвечая на вопрос о том, нужно ли прекращать транспортное сообщение накануне Нового года, А.Аваков сказал: "Если мы видим, что сообщение между городами будет нести реальный вред и реальное распространение инфекции, то мы должны перекрыть это сообщение".



Как сообщалось, в Украине за сутки по состоянию на утром 26 ноября обнаружен 15 331 новый случай заражения коронавирусом.



Кабинет министров не исключает ужесточения карантинных ограничений на новогодние праздники и готовится к такому варианту, однако решение об этом еще не принято.



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