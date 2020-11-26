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За время эпидемии доходы украинских предприятий обвалились почти в 4 раза
26.11.20 13:32 , РБК Украина
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Финансовый результат до налогообложения больших и средних предприятий за январь-сентябрь 2020 года составил 93,3 млрд грн. Это в 3,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда предприятия показали 342,8 млрд грн прибыли. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
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