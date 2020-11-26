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За время эпидемии доходы украинских предприятий обвалились почти в 4 раза

26.11.20 13:32 , РБК Украина
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Финансовый результат до налогообложения больших и средних предприятий за январь-сентябрь 2020 года составил 93,3 млрд грн. Это в 3,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда предприятия показали 342,8 млрд грн прибыли. Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным статистического ведомства, прибыль предприятий составила 411,8 млрд грн, что на 9,5% меньше по сравнению с январем-сентябрем 2019 года, однако допущено убытков на сумму 318,5 млрд грн, что на 183,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Доля убыточных предприятий за январь-сентябрь 2020 года составила 34,8% (за январь- сентябрь 2019 года - 22,7%).

Напомним, капитальные инвестиции в экономику Украины за январь-сентябрь 2020 года составили 268 млрд грн. Это на 35,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщало РБК-Украина, финансовый результат до налогообложения больших и средних предприятий за январь-март 2020 года составил 4,9 млрд грн убытка.

МинПром

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