Дефицит госбюджета в октябре превысил 30 млрд грн Дефицит государственного бюджета в октябре 2020 года составил 30,44 млрд грн, а за январь-октябрь этого года госбюджет сведен с дефицитом 112 млрд грн, сообщила Государственная казначейская служба (ГКСУ).



Согласно ее данным, в октябре дефицит общего фонда госбюджета составил 26,88 млрд грн, а за десять месяцев общий фонд госбюджета сведен с дефицитом почти 120,5 млрд грн.



По данным Госказначейства, заимствования в октябре составили 20,9 млрд грн, а за 10 месяцев - почти 426,5 млрд грн (при плане в 567,146 млрд грн), при этом на внешние рынки заимствований Украина в октябре не выходила.



Как следует из данных ГКСУ, погашения в октябре составили почти 7 млрд грн, а за 10 месяцев - 337,56 млрд грн, что на 13,4 млрд грн ниже плана. Погашения по внешним заимствованиям составили в октябре 1,3 млрд грн, тогда как в январе-октябре они достигли показателя в 136,05 млрд грн при ожидаемых 138,7 млрд грн.



Согласно материалам Госказначейства, приватизация в январе-октябре принесла 1,913 млрд грн, в октябре - 21 млрд грн.



В целом доходы госбюджета за 10 месяцев составили 842,437 млрд грн при плане в 1,014 трлн, по общему фонду - 720,46 млрд грн при ожидаемых 722,096 млрд грн. Расходы за январь-октябрь составили 950,842 млрд грн, по общему фонду - 843,12 млрд грн, указало казначейство.



В октябре расходы госбюджета составили почти 107,6 млрд грн, в том числе по общему фонду - почти 92,47 млрд грн.



Доходы госбюджета на 2020 год утверждены в размере 975,833 млрд грн (в том числе 855,4 млрд грн по общему фонду), расходы - 1,266 трлн грн (1,135 трлн грн).



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