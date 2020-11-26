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Минэнерго инициирует отмену спецаукционов по продаже электроэнергии Энергоатома

26.11.20 12:34
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Министерство энергетики инициирует отмену "спецаукционов" по продаже электроэнергии национальной атомной энергогенерирующей компанией "Энергоатом" для промышленных потребителей. Об этом в ходе брифинга сообщил временно исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Бойко, передают Українські Новини.

"Да, планируем отменить. "Спецаукционы" внедрялись, чтобы помочь сделать "Энергоатому" первый шаг его выхода на рынок двухсторонних договоров, в объеме 5% и на эти 5% безусловно был наложен ряд ограничений для того, чтобы точно свести к нулю возможность спекуляций этими объемами. Поэтому был заложен ряд критериев, чтобы это гарантировано дошло до конечного потребителя. На сегодняшний день "Энергоатом" имеет возможность торговать практически половиной своей товарной продукции на каком-либо сегменте рынка, в том числе на рынке двухсторонних договоров", - сказал он.

Таким образом, по словам Бойко, "спецаукционы" по продаже электроэнергии "Энергоатома" потеряли свой смысл.

"Тот объем - 5%, он просто попадет в общий пул электрики "Энергоатома", которой он сможет распоряжаться на всех сегментах рынка", - резюмировал он.

Как сообщали Українськi Новини, 12 ноября Федерация работодателей Украины (ФРУ) заявила, что за последние две недели стоимость электроэнергии для промышленности выросла практически в 2 раза из-за уменьшения доли национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом".

В июне председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, депутат от фракции "Слуга народа" Андрей Герус заявил, что намерен обратиться в Антимонопольный комитет (АМКУ) для проверки "спецаукционов" по продаже электроэнергии "Энергоатомом" на наличие нарушений конкурентного законодательства.

"Спецаукционы" позволяют конечным потребителям купить электроэнергию напрямую, не конкурируя с трейдерами и посредниками.

МинПром

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