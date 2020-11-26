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Украинские металлурги смогут удержаться на рынке ЕС только в случае проведения экомодернизации - Магера

26.11.20 09:58
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EUROFER прогнозирует рост потребления стали в ЕС, но для того чтобы в будущем увеличивать поставки на европейский рынок украинским металлургам необходимо начать ускоренную экомодернизацию производств. Об этом заявил народный депутат Сергей Магера.

"Оптимистические прогнозы роста потребления стали в ЕС открывают перспективы для украинских металлургов. Однако, чтобы ими воспользоваться, необходимо начать ускоренную экомодернизацию производств. Для этого необходимо, чтобы Верховная Рада приняла законопроекта № 3543-1. Это позволит меткомбинатам направлять на цели экомодернизации 70% начисленного экологического налога. Кроме того, для сохранения позиций наших металлургов потребуются усилия дипломатов, так как европейцы, скорее всего, будут активно защищать свой рынок от импортной металлопродукции", - сказал он.

EUROFER прогнозирует, что уже в 2021 году, по сравнению с 2020 годом, рост потребления стали в ЕС увеличится 13,1% и составит 149 млн т. То есть, нынешний год, когда потребление стали в Евросоюзе, вероятно, сократится на 14,6%, может стать последним годом негативной динамики, отметил нардеп.

Среди факторов, которые будут способствовать росту спроса на сталь называют реализацию новой экологической политики ЕС European Green Deal и введение механизма Carbon Border Adjustment. По прогнозам экспертов, в ближайшие несколько лет в Европе ожидается значительный рост спроса на ветрогенераторы, которые на 90% состоят из стали, напоминает С.Магера.

МинПром

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