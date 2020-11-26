Нафтогаз пока решил не повышать цены для своих бытовых потребителей ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" оставила цены на газ для своих потребителей на декабрь на уровне ноября. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".



"Оставить цены на уровне ноября позволяет европейская конъюнктура, достаточно теплая погода и тот факт, что оптовая цена голубого топлива не изменилась", – отмечается в сообщении.



Таким образом, цена для клиентов компании составит и 6,33 грн за кубометр с НДС в рамках тарифа "Месячный" и 6,45 грн за кубометр с НДС в рамках тарифа "Годовой".



В компании уточнили, что тариф указан без учета стоимости распределения, ведь плату за доставку газа взымают газораспределяющие компании ("облгазы").



"Нафтогаз" напоминает, что эти тарифы "Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" действуют только для клиентов компании. Сейчас она занимает около 2,5% рынка газа для бытовых потребителей, тогда как основными поставщиками на этом рынке остаются компании из группы РГК Дмитрия Фирташа.



Как сообщалось, с 1 августа в Украине открыт рынок природного газа для бытовых потребителей, что позволяет гражданам самостоятельно выбирать поставщика газа.



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