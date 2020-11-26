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Украина поможет безработным в создании бизнеса

26.11.20 11:53 , РБК Украина
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В Украине Фонд социального страхования и Фонд общеобязательного государственного социального страхования с сегодняшнего дня уполномочены выдавать выплаты безработным на организацию бизнеса. В силу вступил соответствующий законопроект. Об этом сообщает РБК-Украина.

Документ был обнародован в издании "Голос Украины" и вступил в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Закон вносит изменения в раздел II "Заключительные положения" ЗУ о внесении изменений в госбюджет на 2020 год.

В документе прописана возможность за счет средств вышеуказанных фондов финансировать расходы на одноразовую выплату помощи по безработице для организации безработным предпринимательской деятельности.

Также фонды на случай безработицы в этот период осуществляют страховые выплаты утраченного заработка (или соответствующей его части) в зависимости от степени потери работником профессиональной трудоспособности в случае, если он пострадал от несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

Кроме того, фонды также осуществляют: страховые выплаты в установленных случаях одноразового пособия потерпевшему (членам его семьи и лицам, находившимся на иждивении умершего); страховые расходы на медицинскую и социальную помощь пострадавшим от несчастных случаев на производстве и профзаболевания (кроме расходов на обеспечение автомобилями); страховые выплаты ребенку, родившемуся с инвалидностью вследствие травмирования на производстве или профессионального заболевания его матери во время беременности; оплату лечения в реабилитационных отделениях санаторно-курортного заведения после перенесенных заболеваний и травм.

Напомним, закон ранее подписал глава государства Владимир Зеленский.

МинПром

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