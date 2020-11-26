Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Британия переживает самый крупный за 300 лет спад экономики

26.11.20 11:12 , РБК Украина
печать
размер текста:

Министр финансов Британии Риши Сунак заявил, что в этом году Соединенное Королевство переживает самый крупный за 300 лет спад экономики. Валовой внутренний продукт Британии сократится более чем на 11%. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте британского Минфина.

Р.Сунак ожидает, что с ослаблением карантинных ограничений британская экономика начнет восстанавливаться и вырастет на 5,5% в следующем году, и на 6,6% в 2022 году. В последующие годы экономика, по прогнозу министра, будет расти на 2,3%, 1,7% и 1,8%.

"Экономика сократится в этом году на 11,3%, что является крупнейшим падением производства за более чем 300 лет... Экономические убытки, скорее всего, будут долгими. Это означает, что в 2025 году объем экономики будет примерно на 3% меньше, чем ожидалось в марте", - подчеркнул он.

Напомним, правительство Британии решило отказаться от локдауна. Британия перейдет на систему местных ограничений для борьбы с распространением коронавируса.

Кроме того, власти Британии запланировали ослабить карантин перед Рождеством. Британское правительство может временно отменить социальное дистанционирование.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:53
Украина поможет безработным в создании бизнеса
11:31
Иран обещает выплатить 200 млн евро компенсаций за сбитый самолет МАУ
10:52
Украина должна навсегда защитить своих шахтеров от российского влияния – Волынец
10:32
Минфин договорился с МВФ о параметрах бюджета на 2021 год
10:14
Эксперты BofA предрекают рост цен на медь и алюминий
09:58
Украинские металлурги смогут удержаться на рынке ЕС только в случае проведения экомодернизации - Магера
09:21
Украина вновь защищает свой рынок от белорусского демпинга - Магомедов
08:50
В Украине более 15 тысяч заболевших коронавирусом за сутки
08:03
Резкое падение капитальных инвестиций может ухудшить позиции украинских металлургов
25.11.20
18:03
Увольнение Буславец – результат борьбы за влияние в украинской энергетике
17:54
Импорт электроэнергии из России обанкротит украинские электростанции
17:35
УЗ заявила о потере 19% доли на рынке вагонов под погрузкой
17:14
В китайских портах застряли 53 судна с углем из Австралии
16:50
Поглощение Тhyssenkrupp британской Liberty Steel становится все реальнее
16:32
В EUROFER надеются, что сталелитейная промышленность ЕС восстановится через 2 года
16:16
Для еврозоны прогнозируют спад ВВП на уровне в 3%
16:10
Украинский рынок металла с покрытием может захватить китайская продукция
15:45
Саакашвили заявил, что экономика Украины несется в пропасть
15:28
АМКР потерял объем сбыта в 1 млн тонн стали и меняет торговые потоки
15:12
Нафтогаз без проведения аукциона получил разрешения на добычу газа в Украине
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!