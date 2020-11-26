Британия переживает самый крупный за 300 лет спад экономики Министр финансов Британии Риши Сунак заявил, что в этом году Соединенное Королевство переживает самый крупный за 300 лет спад экономики. Валовой внутренний продукт Британии сократится более чем на 11%. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте британского Минфина.



Р.Сунак ожидает, что с ослаблением карантинных ограничений британская экономика начнет восстанавливаться и вырастет на 5,5% в следующем году, и на 6,6% в 2022 году. В последующие годы экономика, по прогнозу министра, будет расти на 2,3%, 1,7% и 1,8%.



"Экономика сократится в этом году на 11,3%, что является крупнейшим падением производства за более чем 300 лет... Экономические убытки, скорее всего, будут долгими. Это означает, что в 2025 году объем экономики будет примерно на 3% меньше, чем ожидалось в марте", - подчеркнул он.



Напомним, правительство Британии решило отказаться от локдауна. Британия перейдет на систему местных ограничений для борьбы с распространением коронавируса.



Кроме того, власти Британии запланировали ослабить карантин перед Рождеством. Британское правительство может временно отменить социальное дистанционирование.



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