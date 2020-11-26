Украина должна навсегда защитить своих шахтеров от российского влияния – Волынец Возобновление закупки электроэнергии в России приведет к закрытию украинских шахт и электростанций и окончательному развалу энергосистемы. Об этом заявил лидер независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец на своей странице в Facebook.



"Покупая электроэнергию у страны-агрессора, Украина оставляла без работы собственных энергетиков и шахтеров. Преступный импорт мы вместе с коллегами-депутатами остановили весной 2020 года. Сегодня снова начались разговоры агентов российского влияния о необходимости скорого возобновления закупок", - написал М.Волынец.



По его словам, еще летом правительство подготовило законопроект о запрете импорта из России, однако он до сих пор не проголосован в парламенте.



"Повторения кризиса, который вызвал российский импорт в прошлом году, недопустимо. Украина должна раз и навсегда на законодательном уровне защитить своих энергетиков и шахтеров от российского влияния", - подчеркнул М.Волынец.



Напомним, импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся с октября 2019 по март 2020 года. Всего Украина закупила более 1 млрд кВт-ч электроэнергии.



Импорт стал причиной крупнейшего за всю историю независимости кризиса на энергорынке и рекордных убытков государственных энергокомпаний.



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