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Украина должна навсегда защитить своих шахтеров от российского влияния – Волынец

26.11.20 10:52 , РБК Украина
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Возобновление закупки электроэнергии в России приведет к закрытию украинских шахт и электростанций и окончательному развалу энергосистемы. Об этом заявил лидер независимого профсоюза горняков Украины, народный депутат Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

"Покупая электроэнергию у страны-агрессора, Украина оставляла без работы собственных энергетиков и шахтеров. Преступный импорт мы вместе с коллегами-депутатами остановили весной 2020 года. Сегодня снова начались разговоры агентов российского влияния о необходимости скорого возобновления закупок", - написал М.Волынец.

По его словам, еще летом правительство подготовило законопроект о запрете импорта из России, однако он до сих пор не проголосован в парламенте.

"Повторения кризиса, который вызвал российский импорт в прошлом году, недопустимо. Украина должна раз и навсегда на законодательном уровне защитить своих энергетиков и шахтеров от российского влияния", - подчеркнул М.Волынец.

Напомним, импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся с октября 2019 по март 2020 года. Всего Украина закупила более 1 млрд кВт-ч электроэнергии.

Импорт стал причиной крупнейшего за всю историю независимости кризиса на энергорынке и рекордных убытков государственных энергокомпаний.

МинПром

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