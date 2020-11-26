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Украина вновь защищает свой рынок от белорусского демпинга - Магомедов

26.11.20 09:21
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Введя пошлину на импорт белорусской арматуры и катанки, Украина защищает интересы своих производителей. Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.

Он отметил, что до установления Украиной спецпошлины, на легированную сталь производства Белорусского металлургического завода действовала нулевая антидемпинговая пошлина. Это привело к резкому росту объемов импорта демпинговой металлопродукции из Беларуси. Только за 10 мес 2020 года БМЗ поставил в Украину 86,7 тыс тонн арматуры, т.е. столько же, сколько за весь 2019 год.

"Необходимо отметить, что из-за карантинных ограничений в мире резко активизировались протекционистские настроения. Объем мирового рынка металлопродукции падает, конкуренция растет. Все больше стран начинают защищать свои внутренние рынки. Поэтому действия Украины следует рассматривать, скорее, как ответную реакцию. Так же, как и все, мы пытаемся защитить интересы своих производителей", - сказал М.Магомедов.

Как сообщалось, вчера Украина официально объявила о введении специальной пошлины на импорт арматуры и катанки из Беларуси. Размер пошлины составил 16,08% от таможенной стоимости готовой продукции. Новые ограничения распространятся на продукцию по кодам: 7213 – 9 позиций, 7214 – 4 позиции, 7227 – 4 позиции, 7228 – 2 позиции. Большинство позиций, попавших под действия спецпошлины, касаются продукции, используемой в строительстве и метизной промышленности.

Причиной введения специальной пошлины стали экспортные запреты и ограничения на поставку металлолома в Украину, которые установили белорусские власти. В нашем правительстве посчитали такие меры противоречащими двустороннему соглашению о свободной торговле, а также дискриминационными и недружественными. Условием отмены спецпошлины является доказательство белорусской стороной факта прекращения дискриминационных действий против украинских металлургов.

МинПром

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