Эксперты BofA предрекают рост цен на медь и алюминий Вложения в сырьевые товары могут принести умеренный доход инвесторам в 2021 году, отмечают эксперты BofA Global Research, которые видят потенциал к росту цен на нефть, газ, а также медь, никель и алюминий.



"Индекс сырьевых товаров, торгуемый на ICE, который рассчитывает BofA, снизился на 18,3% за последние 12 месяцев и на 22,8% с начала 2020 года в связи с падением глобальной мобильности и цен на энергоносители. Однако индикаторы цен на промышленные товары, драгметаллы и сельскохозяйственные товары демонстрируют положительную динамику - соответственно 11%, 21% и 2%", - говорится в обзоре BofA.



"В первом полугодии 2021 года мы ожидаем усиления инфляции в США на фоне восстановления экономической активности после вызванного пандемией COVID-19 кризиса, а также сохранения стимулирующей политики ФРС. Мы также ожидаем, что активность в промышленном секторе по всему миру продолжит расти, и это будет поддерживать цены на промышленные металлы. Кроме того, мы видим, что цикл долгосрочных капиталовложений бизнеса и инвестиций в инфраструктуру продолжается, как в США, так и в Китае", - отмечают эксперты агентства.



"Таким образом, наличие потенциала к росту цен на сырьевые товары вместе с вероятным переходом нефтяного рынка к бэквордации (дальние фьючерсы торгуются ниже, чем ближние) указывает на умеренно позитивную доходность вложений в сырьевые товары в 2021 году", - говорится в обзоре.



Цены на нефть были крайне волатильными в этом году, средняя стоимость Brent с начала года составляет 43 долл. за баррель, при том, что этот сорт нефти торговался в диапазоне от 19 до 69 долл. за баррель, отмечают аналитики BofA.



"Мы ожидаем, что тренды текущего года сохранятся в 2021 году и ожидаем, что средняя цена Brent составит $50 за баррель. Избыток нефти, составляющий порядка 2,9 млн б/с в 2020 году, превратится в дефицит в 1,6 млн б/с в 2021 году. Запасы продолжат снижаться и уменьшатся до нормальных по долгосрочным меркам уровней к концу 2021 года. И, если распространение эффективных вакцин от COVID-19 будет успешным, цена Brent может достигнуть $60 за баррель к середине 2021 года", - говорится в обзоре.



Средняя цена WTI в 2021 году составит 47 долл. за баррель, природного газа - 3,3 долл.за 1 млн британских тепловых единиц (BTU), ожидают в BofA.



"Наши прогнозы для нефтяного рынка основаны на ожиданиях сохранения стимулирующей политики ФРС, усиления инфляции, увеличения темпов экономического роста и восстановления глобальной мобильности, - отмечается в обзоре. - Мы ожидаем, что в следующем году Иран и Венесуэла в основном будут оставаться вне рынка, в то время как ОПЕК+ будет выполнять условия действующего соглашения".



Среди ключевых рисков для рынка аналитики отмечают продление карантинных мер в связи с пандемией COVID-19, потенциальные разногласия в ОПЕК+, а также потенциальный возврат на мировой рынок иранской нефти в случае смягчения санкций в отношении этой страны администрацией следующего президента США Джо Байдена.



Победа над коронавирусом благодаря появлению вакцин и восстановление вслед за этим экономической активности на фоне бюджетных стимулов поддержит спрос на сырьевые товары, привязанные к экономическому циклу, особенно на те, запасы которых ограничены, говорится в обзоре.



"В связи с этим, медь, вероятно, продолжит дорожать, в то время как золото может столкнуться с проблемами, - отмечают эксперты. - Фундаментальные факторы в 2021 году, по нашему мнению, будут наиболее сильными для меди - цена металла может подняться 8000 долл. за тонну".



Средняя цена меди в следующем году составит 7588 долл. за тонну, в 2022 - 7625 долл. за тонну, ожидают в BofA.



Среди факторов, которые поддержат цены на медь, аналитики отмечают спрос со стороны Китая и недостаточное увеличение добычи, прогнозируя небольшой дефицит меди в 2021 году.



Прогноз средней стоимости алюминия BofA на 2021 год составляет 2000 долл. за тонну, на 2022 - 1918 долл. за тонну, никеля - соответственно 13704 и 17250 долл. за тонну, цинка - 2588 и 2424 долл. за тонну, свинца - 1950 и 2251 долл. за тонну.



Эксперты BofA ожидают, что цены на железную руду будут держаться выше 100 долл. за тонну в течение основной части первого полугодия 2021 года благодаря сохранению высокого спроса на руду со стороны сталелитейных предприятий по всему миру, несмотря на наращивание поставок бразильской Vale. Стабильная активность в сталелитейном секторе, как ожидается, также поддержит цены на уголь.



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