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В Украине более 15 тысяч заболевших коронавирусом за сутки

26.11.20 08:50
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По состоянию на утро 26 ноября в Украине зафиксировали 15 331 новый случай COVID-19, в целом за все время пандемии заболели 677 189 человек. Об этом в Фейсбуке сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Госпитализированы — 1955 человек; летальных случаев — 225, проведено тестирований за сутки — 76911.

Днем ранее, 25 ноября в Украине зафиксировано 13 882 новых случаев инфицирования коронавирусом; 24 ноября было зафиксировано 13 882 новых случая; 23 ноября был зафиксирован антирекорд — 10 945 заболевших, 22 ноября — 12 073 новых случаев заболевания.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 677 189 человек, 11 717 человек — умерли от COVID-19, выздоровели — 317 395 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1399), Днепропетровской (1254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.

МинПром

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