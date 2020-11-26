В Украине более 15 тысяч заболевших коронавирусом за сутки По состоянию на утро 26 ноября в Украине зафиксировали 15 331 новый случай COVID-19, в целом за все время пандемии заболели 677 189 человек. Об этом в Фейсбуке сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



Госпитализированы — 1955 человек; летальных случаев — 225, проведено тестирований за сутки — 76911.



Днем ранее, 25 ноября в Украине зафиксировано 13 882 новых случаев инфицирования коронавирусом; 24 ноября было зафиксировано 13 882 новых случая; 23 ноября был зафиксирован антирекорд — 10 945 заболевших, 22 ноября — 12 073 новых случаев заболевания.



Количество инфицированных с начала пандемии на утро четверга составило 677 189 человек, 11 717 человек — умерли от COVID-19, выздоровели — 317 395 человек.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1399), Днепропетровской (1254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.



МинПром



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