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Резкое падение капитальных инвестиций может ухудшить позиции украинских металлургов

26.11.20 08:03
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Вслед за данными о падении темпов роста ВВП и промышленного производства поступили неутешительная информация о динамике капитальных инвестиций в ГМК. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.

"За десять месяцев 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, общий объем капитальных инвестиций в национальной металлургии сократился на 30,1%. Если говорить о промышленном секторе в целом, объем капинвестиций за январь-октябрь текущего года, по сравнению с таким же периодом прошлого года, сократился на 32,4%. Таким образом, можно констатировать, что каждый третий запуск нового производства, капитальный ремонт или модернизация производства в 2020 году были заморожены из-за резкого ухудшения финансового состояния промышленных предприятий. Только за первое полугодие этого года они потерпели убытки на сумму более чем 40 млрд грн", - сказал он.

Д.Шпенов отметил, что украинские металлурги оказались в очень тревожной ситуации. Так, на мировом рынке появляются все новые протекционистские барьеры с страны пытаются защитить интересы национальных производителей от более дешёвой импортной продукции.

"Плюс ко всему в последние месяцы мировые сталелитейные гиганты начали активно говорить о планах по экомодернизации производств. К этому, в частности, их стимулируют требования новой политики ЕС Green Deal. Все это происходит на фоне отсутствия внятной промышленной политики в Украине и помощи государства меткомбинатам в преодолении последствий карантинных ограничений. Результатом такой политики может стать увеличение технологического разрыва между ведущими мировыми и украинскими производителями металлопродукции. Поэтому важно, чтобы в ближайшее время правительство приняло пакет господдержки для промышленности", - подчеркнул Д.Шпенов.

МинПром

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