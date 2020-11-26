Резкое падение капитальных инвестиций может ухудшить позиции украинских металлургов Вслед за данными о падении темпов роста ВВП и промышленного производства поступили неутешительная информация о динамике капитальных инвестиций в ГМК. Об этом заявил народный депутат Дмитрий Шпенов.



"За десять месяцев 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, общий объем капитальных инвестиций в национальной металлургии сократился на 30,1%. Если говорить о промышленном секторе в целом, объем капинвестиций за январь-октябрь текущего года, по сравнению с таким же периодом прошлого года, сократился на 32,4%. Таким образом, можно констатировать, что каждый третий запуск нового производства, капитальный ремонт или модернизация производства в 2020 году были заморожены из-за резкого ухудшения финансового состояния промышленных предприятий. Только за первое полугодие этого года они потерпели убытки на сумму более чем 40 млрд грн", - сказал он.



Д.Шпенов отметил, что украинские металлурги оказались в очень тревожной ситуации. Так, на мировом рынке появляются все новые протекционистские барьеры с страны пытаются защитить интересы национальных производителей от более дешёвой импортной продукции.



"Плюс ко всему в последние месяцы мировые сталелитейные гиганты начали активно говорить о планах по экомодернизации производств. К этому, в частности, их стимулируют требования новой политики ЕС Green Deal. Все это происходит на фоне отсутствия внятной промышленной политики в Украине и помощи государства меткомбинатам в преодолении последствий карантинных ограничений. Результатом такой политики может стать увеличение технологического разрыва между ведущими мировыми и украинскими производителями металлопродукции. Поэтому важно, чтобы в ближайшее время правительство приняло пакет господдержки для промышленности", - подчеркнул Д.Шпенов.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



