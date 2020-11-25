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Увольнение Буславец – результат борьбы за влияние в украинской энергетике

25.11.20 18:03 , РБК Украина
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Увольнение в.и.о. министра энергетики Украины Ольги Буславец стало результатом борьбы за передел влияния в украинской энергетике. Об этом сообщает Newsone.

Как известно, О.Буславец была снята с должности без предварительных слушаний, открытой дискуссии, и критических публикаций.

В то же время, отмечает Newsone, сегодня в энергетической отрасли идет жесткая борьба между олигархами и кланами.

"Активно муссируется версия о том, что Буславец останавливала АЭС, чем сильно разозлила Коломойского и Пинчука, чьи ферросплавные заводы нуждаются в дешевой электроэнергии", - говорится в публикации.

Однако остановка энергоблоков АЭС в нынешнем году началась еще до назначения О.Буславец. А нынешний пуск энергоблока на Запорожской АЭС был запланирован также до ее отставки.

Newsone также обращает внимание на разногласия О.Буславец с главой парламентского комитета по энергетике Андреем Герусом.

Анализируя вероятность возвращения О.Буславец в Минэнерго в качестве министра, издание отмечает, что необходима поддержка парламентского большинства.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 20 ноября освободил О.Буславец от исполнения обязанностей министра энергетики и защиты окружающей среды. Вместо нее назначен Юрий Бойко.

МинПром

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