Импорт электроэнергии из России обанкротит украинские электростанции Импорт электроэнергии из России убивает украинских производителей и никакого экономического смысла в нем нет и быть не может. Об этом заявил председатель Первой энергетической ассоциации Украины Василий Котко.



"В этих условиях (профицита генерирующих мощностей, - прим.), какой может быть импорт электроэнергии? Это просто душить своих, чтобы кому-то дать работу? Это первое. Теперь второе. Откровенно говоря, я не вижу никаких экономических причин. Назовите мне причины, по которым мы должны позволить этот импорт, да еще и из России?" - заявил эксперт.



По его словам, Россия имеет возможность демпинговать на украинском рынке благодаря заниженным внутренним ценам на природный газ и тем самым способна за короткий период обанкротить большинство украинских электростанций.



"Я всегда выступал против любого импорта электроэнергии из других стран, тем более России и Беларуси. Надо рассматривать эту ситуацию с точки зрения общественного интереса, государственного интереса, в целом для государства, а не выискивать, что кому-то выгодно, и исходя из этого, какие принимать решения в рамках рынка", - добавил председатель Первой энергетической ассоциации Украины.



Напомним, импорт электроэнергии из России и Беларуси осуществлялся с октября 2019 по март 2020 г. Всего Украина закупила более 1 млрд кВт-ч электроэнергии. Прямые убытки энергосистемы от импорта составляли 3 млрд грн.



Импорт стал причиной крупнейшего за всю историю независимости кризиса на энергорынке и рекордных убытков государственных энергокомпаний.



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