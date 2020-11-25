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Поглощение Тhyssenkrupp британской Liberty Steel становится все реальнее

25.11.20 16:50 , Металлургпром
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Несмотря на сопротивление ключевых сотрудников компании и разговорах о немецких традициях бизнеса, Thyssenkrupp может все-таки придется продать свой сталелитейный бизнес британскому олигарху Сандживу Гупте.

Thyssenkrupp может предоставить британской Liberty Steel доступ к бухгалтерским книгам своего сталелитейного предприятия уже на следующей неделе, сообщили источники Reuters, знакомые с этим вопросом.

Liberty Steel, возглавляемая металлургическим магнатом С.Гуптой, в прошлом месяце обнародовала необязательное индикативное предложение для Thyssenkrupp Steel Europe, которое конгломерат выставил на продажу, чтобы сократить убытки и остановить отток денежных средств.

Ранее сообщалось, что немецкий концерн остается открытым для переговоров с любым заинтересованным покупателем его убыточного металлургического бизнеса.

Предложение от Liberty Steel вызывало особенно сильное недовольство среди сотрудников. Юрген Кернер, заместитель председателя наблюдательного совета ThyssenKrupp, однозначно высказался против сделки.

Ю.Кернер в очередной раз обвинил Liberty Steel в том, что она просто хочет получить дешевые сделки с громким именем.

"Это что-то вроде охоты за скидками. Liberty Steel выросла за счет покупки неблагополучных производств, - сказал Ю.Кернер.Теперь она пытается за небольшие деньги получить имя, основанное на традициях. ThyssenKrupp не нужен новый владелец, ThyssenKrupp нужна ликвидность".

Thyssenkrupp планирует сократить еще 5 000 рабочих мест, в дополнение ранее заявленным увольнениям в количестве 6 000 сотрудников, чтобы остановить растущие убытки, которые за последний финансовый год составили 1,6 млрд евро.

Компания заявила, что планирует принять решение о том, что делать со своим металлургическим бизнесом, испытывающим финансовые трудности, весной следующего года после того, как подразделение понесло убытки в размере почти миллиарда евро, поскольку пандемия COVID-19 ударила по спросу на сталь.

Напомним, что в начале этого года Thyssenkrupp продал свой бизнес по производству лифтовых технологий консорциуму, возглавляемому фондами Advent, Cinven и RAG за 17,2 млрд евро. Концерн неоднократно получал государственную помощь от немецкого правительства, однако проблемы финансового характера становятся все более угрожающими.

МинПром

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