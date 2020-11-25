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В китайских портах застряли 53 судна с углем из Австралии

25.11.20 17:14 , ГМК Центр
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В морских портах Китая вследствие эскалации торговых отношений с Австралией ожидают разгрузки 53 австралийских балкера с углем. Об этом сообщил Bloomberg.

Суммарно на кораблях под австралийским флагом нагружено около 5,7 млн т угля, общая стоимость которого оценивается в 500 млн долл. По оценке Bloomberg и компании Kpler, 39 балкеров перевозят около 4,1 млн т металлургического угля.

Многие судна из Австралии уже больше месяца ждут разгрузки. Китайское правительство в октябре запретило сталелитейным предприятиям использовать австралийский уголь. Портам, в свою очередь, запретили его выгружать. Это и привело к простоям балкеров.

Министерство иностранных дел Китая заявило, что, согласно результатам мониторинга за последние несколько лет, в большинстве случаев импортируемый уголь не соответствовал экологическим стандартам.

Аналитик компании Braemar ACM Shipbroking Абхинав Гупта считает, что австралийским производителям угля следует искать другие направления для экспорта – например, Японию или Индию.

"Учитывая масштабы влияния сложившейся ситуации, они, вероятно, сократят добычу", – пояснил А.Гупта.

Китай – крупнейший импортер коксующихся углей в мире. По данным на 2019 год, на него приходится 22% от мирового импорта. С другой стороны Австралия является крупнейшим поставщиком коксующихся углей. На неё приходится 53% от мирового экспорта.

МинПром

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