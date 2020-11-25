В EUROFER надеются, что сталелитейная промышленность ЕС восстановится через 2 года Генеральный директор европейской сталелитейной ассоциации EUROFER Аксель Эггерт прогнозирует восстановление сталелитейной промышленности ЕС как минимум через два года. Об этом сообщил Euractiv.



По словам А.Эггерта, восстановлению спроса на сталь и, соответственно, европейской сталелитейной промышленности, будет способствовать скорейшая реализация European Green Deal и введение механизма Carbon Border Adjustment.



"Мы не сможем восстановиться в этом году. На самом деле понадобится два года, чтобы полностью оправиться", – подчеркнул он.



В ближайшие годы на рынке ЕС ожидается огромный рост спроса на ветрогенераторы, которые на 90% состоят из стали. Этому будет способствовать реализация European Green Deal. Такой вывод сделал Джайлс Диксон, генеральный директор ассоциации WindEurope.



"Это означает огромный рост спроса на сталь. Чтобы его удовлетворить, потребуется динамическая сталелитейная промышленность", – сообщил Д.Диксон.



С другой стороны, внедрение механизма CBA позволит обеспечить конкурентоспособные условия для европейских сталелитейщиков.



Напомним, что EUROFER прогнозирует в 2021 году рост видимого потребления стали в ЕС на 13,1% по сравнению с предыдущим годом – до 149 млн т. По итогам 2020 года видимое потребление стали в ЕС может сократиться на 14,6% по сравнению с 2019-м – до 131 млн т.



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