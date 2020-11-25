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Украинский рынок металла с покрытием может захватить китайская продукция

25.11.20 16:10 , Silk Bridge
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Доля металла с полимерным покрытием китайского производства к концу 2020 года может вырасти с 40% до 50-55%. Соответствующий прогноз озвучил директор украинской компании по производству окрашенного металла Metipol Денис Рисухин в ходе заседания Комитета по кровельным, фасадным конструкциям и ЛСТК Украинского центра стального строительства.

Смещение спроса в сторону китайской продукции будет обусловлено ее более низкой ценой, особенно на фоне резкого удорожания сырья и готовой продукции на большинстве рынков.

"Мы видим колоссальный рост цен в последние три месяца. Последний квартал подорожание металла на европейском рынке составляет 33%. До нас эти цены дойдут в первой половине декабря и в начале 2021 года", — отметил Д.Рисухин.

На этом фоне темпы роста цен в Китае выглядят более спокойно, что, по мнению Д.Рисухина, приведет к увеличению ценового разрыва между китайской металлопродукцией нижнего сегмента и продукцией других производителей среднего и высокого сегментов. Если сегодня в окрашенном металле эта разница составляет порядка 200 долл. за тонну, то в первом квартале 2021, по прогнозам Metipol, она будет на уровне 300-350 долл. за тонну.

"В этой ситуации часть клиентов снова уйдет в сторону более дешевого металла и доля китайского материала на украинском рынке вырастет с 40 до 50-55%", — считает он.

"Немногие потребители готовы запасаться металлом (европейских производителей – ред.) по таким высоким ценам. Европа не закупается, при этом Китай (металл китайского производства – ред.) продолжает ехать (в Украину – ред.). Как мы уже знаем, под конец года трейдеры начнут от него избавляться, что усилит давление на цены на китайскую продукцию и еще больше растянет вилку в цене между Китаем и высоким сегментом", — добавил он.

При этом китайская продукция, как правило, дешевле европейских или украинских аналогов за счет плохого качества. Д.Рисухин отметил, что результаты исследований, которые регулярно проводит лаборатория его предприятия, показывают абсолютное несоответствие реального качества китайской продукции принятым стандартам и данным, указанным производителем на бирках. Так, распространенным на украинском рынке является металл с цинковым покрытием 12-14 г/м при стандарте от 80 г/м.

МинПром

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