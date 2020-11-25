Нафтогаз без проведения аукциона получил разрешения на добычу газа в Украине Кабинет министров разрешил передать НАК "Нафтогаз Украины" без проведения аукциона разрешения на добычу газа на шельфе Украины сроком на 30 лет.

Как сообщает БизнесЦензор, соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров в среду, 25 ноября.



Как пояснил министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, решением предложено внести изменения в порядок предоставления специальных разрешений на пользование недрами.



"Проектом постановления предусмотрена возможность получить НАК "Нафтогаз Украины" без аукциона специальное разрешение на пользование нефтегазоносными недрами на континентальном шельфе в границах исключительной экономической зоны Украины, что позволит нарастить собственную добычу природного газа, создать новые рабочие места и наполнить как местные, так и государственный бюджеты", – сказал министр.



"Главное, что разработке месторождений государственная компания сможет приступить сразу после принятия акта и прохождения соответствующих процедур", – добавил Р.Абрамовский.



В то же время министр допустил, что в будущем "Нафтогаз" привлечет к разработке указанных месторождений частные компании.



В свою очередь министр финансов Сергей Марченко отметил, что воздержится от голосования за этот проект постановления, поскольку его принятие приведет к недопоступлению средств в госбюджет от сбора за продажу спецразрешений.



Согласно пояснительной записке к документу, прогнозные и перспективные ресурсы шельфа в западной части Черного моря, по разным оценкам, составляют 1-2 трлн кубометров газа и более 1 трлн тонн нефти с газовым конденсатом, с возможностью ежегодно добывать около 10 млрд кубометров газа.



Как сообщалось, Кабинет министров в сентябре 2019 года отменил постановление об итогах конкурса на условиях соглашения о разделе продукции (СРП) по шельфовому участку "Дельфин". Его победителем была признана компания Trident Black Sea.



Заявки на участие подали четыре компании: американская Trident Acquisitions Corp, американская Frontera Resources Corporation, которой принадлежит инициатива о разработке участка "Дельфин" по СРП, подконтрольное Государственной нефтяной компании Азербайджанской республики (SOCAR) Caspian Drilling International Ltd. и одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине "Укрнафтобуриння".



В декабре того же года глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах анонсировал, что новый конкурс на добычу углеводороводов на шельфе Черного моря может быть объявлен в марте 2020 года.



А еще в начале 2020 года президент Владимир Зеленский призывал американский бизнес поучаствовать в конкурсе на разработку шельфа Черного моря.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



