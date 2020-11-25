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Мининфраструктуры готовит новые концессионные конкурсы – Криклий

25.11.20 14:53 , uaprom.info
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Министерство инфраструктуры продолжает подготовку новых проектов государственно-частного партнерства в различных инфраструктурных отраслях и активно готовится к объявлению новых концессионных конкурсов, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, уже определена компания, которая победила по результатам тендера на отбор консультантов для подготовки технико-экономического обоснования (ТЭО) и конкурсной документации нового концессионного проекта в порту Черноморска. Это ООО "Эрнст энд Янг".

"В рамках концессии паромной переправы в порту Черноморска мы планируем привлечь от 150 млн грн инвестиций, которые будут направлены на модернизацию железнодорожно-паромного комплекса порта. По результатам тендера на отбор консультантов для подготовки ТЭО проекту, который мы объявили в августе этого года, был определен победитель - компания "Эрнст энд Янг". Ожидаем в ближайшие сроки разработать необходимую документацию, чтобы в первой половине следующего года объявить сам концессионный конкурс", - отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По словам В.Криклия, за средства инвестора на объекте планируется построить новый паркинг для грузовиков, терминал для пассажиров и водителей и станцию техобслуживания для подготовки к продаже автотехники. Также будет осуществлен ремонт подъемного моста, замена асфальта, установка системы видеонаблюдения на открытых складах и тому подобное.

Кроме этого, Мининфраструктуры активно готовит к объявлению еще один конкурс в порту Черноморска - концессию первого и контейнерного терминалов. Сейчас уже отобраны юридические и технические консультанты для подготовки пре-ТЭО проекта. Их работа будет профинансирована Глобальным инфраструктурным фондом (GIF), который вызвался поддержать этот проект. Планируется в начале следующего года завершить разработку пре-ТЭО и перейти к ТЭО проекта, а сам концессионный конкурс провести в конце 2021 года.

Также международные консультанты, привлеченные группой Всемирного Банка, завершили предварительное технико-экономическое обоснование 6-ти пилотных участков дорог протяженностью 1400 км, которые были отобраны для реализации потенциальных проектов ГЧП в рамках Первой программы государственно-частного партнерства в дорожной отрасли. В ближайшее время начнется их согласование с заинтересованными органами, после чего со следующего года стартует разработка ТЭО этих проектов. Данные автодороги соединяют 10 областей Украины, где проживает более 12 млн человек.

МинПром

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