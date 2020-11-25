Укрзализныця заявляет, что нашла компромиссное решение по сроку службы вагонов АО "Укрзализныця" предложила сбалансированное и компромиссное решение по ограничению срока службы полувагонов и зерновозов. Об этом идет речь в письме в адрес Министерства инфраструктуры от руководства УЗ.



Так, компания предлагает ограничить 33 годами только срок службы полувагонов. Что касается зерновозов, то срок их службы УЗ предлагает продлить до 45 лет.



Как сказано в письме, компания поддерживает решение ведомства ограничить предельный срок службы грузовых вагонов. Но, в то же время, призывает помнить о проблемах, с которыми столкнулся бизнес в Украине.



"Внедрение этих мер необходимо проводить с учетом возможностей отечественных вагоностроительных предприятий, финансовых возможностей владельцев и операторов подвижного состава, а также нужд предприятий Украины в железнодорожных перевозках", - подчеркивается в письме.



Напомним, Мининфраструктуры опубликовало проект приказа, которым предложило запретить использование вагонов, срок эксплуатации которых превышает нормативный.



В частности, предлагается запретить продлевать срок эксплуатации полувагонов старше 33 лет, с постепенным уменьшением этого срока до 22 лет в период 2021-2029 годов.



Генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак в свою очередь заявил, что такое решение ударит прежде всего по "Укрзализныце", которая вынуждена будет списать большинство полувагонов и все зерновозы. Это будет стоить компании 15 млрд грн ежегодно.



Позже Государственная регуляторная служба заблокировала приказ Мининфраструктуры: по их мнению, ведомство не предоставило достаточно данных о том, как ограничение срока эксплуатации вагонов отразится на экономике Украины.



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