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Кабмин готовится к разным сценариям, в том числе карантину на зимние праздники – Шмыгаль

25.11.20 14:04 , Бизнес Цензор
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Кабинет министров не исключает ужесточения карантинных ограничений на новогодние праздники и готовится к такому варианту, однако решение об этом еще не принято. Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, открывая заседание правительства.

"Мы готовимся ко всем возможным сценариям, в частности, к возможному введению карантина на зимние праздники", – заявил Д.Шмыгаль.

"Подчеркиваю, что о введении более жестких мер пока что речь не идет, но мы понимаем, что конец декабря и начало января – период новогодних праздников: это встречи, ярмарки, тесные контакты между людьми. И все это может дать значительный толчок во всплеску заболеваемости и медицинская система может этого не выдержать", – добавил премьер.

Он подчеркнул, что правительство рассматривает варианты подготовки к такой ситуации и ухудшению ситуации в стране и готовит программы поддержки для бизнеса и работников, в частности, анонсированные накануне президентом Владимиром Зеленским.

Д.Шмыгаль напомнил, что сейчас вся Украина находится в "оранжевой зоне" карантинных ограничений, кроме того действует так называемый "карантин выходного дня".

"И это взвешенная альтернатива жестким карантинным мерам и ограничениям. Окончательную эффективность такой модели мы сможем оценить в начале декабря, но уже сейчас мы фиксируем снижение мобильности населения. По данным операторов мобильной связи такая активность снизилась до самого нижнего значения со времен полного карантина весной", – отметил премьер.

Как сообщалось, накануне президент В.Зеленский анонсировал пять новых программ поддержки населения и бизнеса на случай ужесточения карантинных ограничений, включая выплату по 8 тыс. грн людям, которые временно останутся без работы, а также налоговые льготы для физлиц-предпринимателей. Предложения президента еще должен утвердить парламент.

Напомним, своим постановлением от 11 ноября Кабинет министров отменил режим "адаптивного" карантина, ужесточив ограничения по всей стране до "оранжевого уровня", и ввел так называемый "карантин выходного дня".

По выходным запрещена работа баров, кафе, ресторанов (они могут работать только на вынос), ТРЦ и развлекательных заведений, а также магазинов (кроме продуктовых и аптек), заведений культуры, спортивных залов и фитнес-центров. В то же время общественный транспорт продолжит работать.

МинПром

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