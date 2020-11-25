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Итальянское правительство решило все-таки спасти Ilva
25.11.20 13:28 , МеталлТорг
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Как сообщает Corriere di Taranto, 24 ноября премьер-министр страны Джузеппе Конте, выступая по видеосвязи, на презентации отчета Svimez 2020 "Экономика и общество Юга" отметил, что "в настоящее время мы разрабатываем соглашение с ArcelorMittal о бывшей Ilva di Taranto для завершения проекта, основанного на сильном государственно-частном партнерстве" и "перезапуска бывшего завода Ilva".
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