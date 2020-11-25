Минэкономики ожидает сбора зерновых на уровне 65 млн тонн В Минэкономики ухудшили прогноз урожая зерновых в 2020 году в Украине на 3 млн тонн - до 65 млн тонн. Об этом в Facebook сообщил заместитель главы Минэкономики Тарас Высоцкий.



"В Украине сбор урожая-2020 подходит к концу. В этом году аграрии собрали меньше зерновых и масличных культур. Сбор зерновых ожидается на уровне 65 млн тонн - этого вполне достаточно, чтобы обеспечить внутренний спрос", - отметил Высоцкий.



Он добавил, что экспорт зерновых остается на уровне топ-5 урожаев за последний период.



По состоянию на 23 ноября украинские аграрии собрали 79,2 млн тонн основных культур с площади 23,5 млн га, в том числе зерновых и зернобобовых культур 60,9 млн тонн с площади около 14,7 млн га (96% прогноза).



По данным Госстата, в 2019 году Украина собрала 75,1 млн тонн зерновых и зернобобовых, в 2018-м - 70,1 млн тонн.



МинПром

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