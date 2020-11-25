США сократили поставки импортной стали на 23% За октябрь 2020 года в США было ввезено 1,502 млн тонн продукции, сообщает American Iron and Steel Institute (AISI).



По сравнению с сентябрем в октябре поставки выросли на 19,6%. На долю готового проката в данном объеме пришлось 1,244 млн. тонн, увеличение показателей к предыдущему месяцу - 6,6%.



В течение 10 месяцев на территорию США ввезено 19,149 млн тонн зарубежной стальной продукции - на 22,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На готовый прокат в общем объёме импорта пришлось 13,612 млн тонн - на 25,9% меньше по сравнению с январём-октябрём 2019 года. Доля стального импорта на внутреннем рынке в указанный период оценивается в 18%.



В пятерку ключевых для США стран-экспортёров металлопроката в октябре вошли Южная Корея, Япония, Турция, Германия и Бразилия.



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