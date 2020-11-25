Кабмин хочет продлить до конца 2021 года торговые санкции против России Кабинет министров Украины планирует продлить до конца 2021 года торговые санкции в отношении товаров, происходящих из России. Об этом говорится в разработанном Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства постановлении, которое внесено в повестку дня заседания правительства 25 ноября.



В частности, документ предусматривает внесение изменений в постановление Кабинета министров №1166 от 30 декабря 2015 года. Последнее же ограничивает импорт продукции происхождением из РФ.



"Проектом постановления предлагается продлить до 31 декабря 2021 года применение льготных ставок ввозной пошлины, установленных Таможенным тарифом Украины (поднятых до уровня ставок режима наибольшего благоприятствования ВТО) по импорту товаров, страной происхождения которых является РФ", - говорится в пояснительной записке к постановлению.



Напомним, согласно постановлению Кабинета министров Украины от 30 декабря 2015 № 1146 ко всем товарам происхождением из России применяются ставки ввозной пошлины, при этом преференциальный режим в отношении РФ (свободная торговля) отменяется. Такие ограничения начали действовать со 2 января 2016 года. С тех пор их ежегодно продлевают.



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