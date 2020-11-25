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Горячекатаный рулон в США стремительно дорожает

25.11.20 11:52 , Металлургпром
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Еженедельный внутренний индекс цен на горячекатаный рулон (HRC) в США, рассчитываемый Argus, вырос на 20 долл., до 755 долл. за тонну на этой неделе, в то время как сроки поставок под заказ увеличились до 8-9 недель от 7-8 недель. Как отмечают аналитики, сегодняшняя спотовая цена - самая высокая с марта 2019 года.

Сталелитейная компания Nucor выставила на рынок свои предложения с ценами в размере 840 долл. за тонну на январь, однако участники рынка не уверены, что по такой цене удастся хоть что-нибудь продать.

Сталелитейная компания ArcelorMittal, как сообщается, страдает от производственных проблем на своем заводе в Бернс-Харборе в Индиане из-за вспышки Covid-19 на предприятии, в то время как местный профсоюз на заводе в Кливленде также подтвердил, что имеет дело со вспышкой пандемии. В компании не комментируют, сокращается ли производство стали из-за этих проблем.

Спрэд между бушелинговым ломом, поставленным на заводы Среднего Запада США, и отпускными ценами на HRC составил 491,61 долл. за штуку, что на 4,2% выше, чем спред в 471,61 долл. за штуку неделей ранее, и на 48 процентных пунктов выше, чем 331,71 долл. за штуку, зафиксированную год назад.

Оценка холоднокатаного рулона (CRC) для внутреннего рынка США выросла на 3,75 долл., до 910 долл. за тонну, а оценка горячеоцинкованного рулона (HDG) увеличилась на 5 долл., до 915 долл. за тонну. Сроки выполнения заявок пол прокатке CRC и HDG оставались неизменными и составляли 12 недель.

МинПром

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