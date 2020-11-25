На докризисный уровень мировая экономика вернется не раньше конца 2021 года Мировая экономика и корпоративные доходы восстановятся до уровней, которые наблюдались до вспышки коронавируса, к концу 2021 года.

Об этом говорится в годовом прогнозе UBS Global Wealth Management, передает Интерфакс-Украина.



При этом ВВП развитых стран вернется к доковидному уровню к 2022 году.



Базовый сценарий UBS предполагает, что эффективная вакцина от коронавируса станет массово доступна во втором квартале следующего года.



UBS также исходит из предложения, что центробанки сохранят процентные ставки на низком уровне, а власти США примут новый пакет бюджетных стимулов объемом от $500 млрд до $1 трлн и не станут повышать налоги.



Реализации базового сценария также должна способствовать политика Джо Байдена в отношении Китая, в случае утверждения его победы на президентских выборах в США, хотя отмечается, что "отношения между США и Китаем остаются долгосрочным вопросом".



"Мы считаем, что 2021 год будет годом возобновления. На фоне возобновления роста, экспансионистской фискальной и монетарной политики и нового политического лидерства мы также можем ожидать новых рыночных лидеров в 2021 году", - сказал директор по инвестициям подразделения управления благосостоянием UBS Марк Хефеле.



Комментируя долгосрочные перспективы, он отметил, что ближайшее десятилетие будет временем инвестиций в "прорывы, бросающие вызов статусу-кво" в различных отраслях, помимо технологической, которая привлекала инвестиции в минувшее десятилетие.



Как отмечает UBS, инвесторы могут найти долгосрочные возможности в трендах, ускоренных пандемией COVID-19, включая повышение эффективности систем здравоохранения и дальнейшую цифровизацию финансовых систем. По оценке аналитиков, один лишь переход к сетям 5G создаст $13,5 трлн добавленной стоимости к 2035 году.



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