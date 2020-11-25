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Украина вводит спецпошлину на импорт стальных прутков из Беларуси
25.11.20 10:06
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Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины установила факты дискриминационных и недружественных действий со стороны Беларуси в отношении украинских производителей стальных прутков и применила адекватные меры, решив ввести специальную пошлину на импорт этой продукции из Беларуси в размере 16,08% от таможенной стоимости.
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