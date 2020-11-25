Металлургам нужна масштабная господдержка для экомодернизации Украинской власти необходимо понять, что "зеленая" революция в сталелитейной отрасли – это не просто тренд. Об этом заявил народный депутат Виктория Гриб.



"Это правило успеха в одной из будущих базовых отраслей мировой экономики. Чтобы наши металлурги не потеряли свои конкурентные позиции, им необходима масштабная государственная поддержка, включая ту, которую по механизму Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли может обеспечить ЕС", - сказала она.



Нардеп подчеркнула, что несмотря на продолжающийся глобальный экономический кризис, вызванный пандемией коронавируса, лидеры сталелитейной отрасли активно включаются в гонку за экомодернизацию производства. Так, шведская компания LKAB объявила о намерении до 2045 года суммарно инвестировать в безуглеродное производство до 46 млрд долл. Ежегодные инвестиции компании составят от 1,2 млрд долл. до 2,3 млрд долл. в течение 15-20 лет. В Швеции оценивают их, как беспрецедентные в истории шведской промышленности.



LKAB планирует перейти с выплавки стали из железорудных окатышей на производство с использованием метода прямого восстановления железа. Будущее "зеленое" производство будет основано на применении: нового стандарта горнодобывающей промышленности, технологий на основе возобновляемых источников энергии и применения водорода для производства губчатого железа. Таким образом будет повышена стоимость готовой продукции, а клиенты компании получат доступ к безуглеродной стали.



Чтобы достичь намеченных показателей, LKAB планирует инвестировать в разработку "зеленых" технологий и масштабное производство зеленой энергии. По мнению экспертов, к 2050 году экологически чистое производство стали позволит увеличить емкость мирового рынка минимум на 50%. Необходимо отметить, что это уже не первый опыт компании по налаживанию "зеленого" производства. Ранее LKAB запустила первый завод по выпуску стали без ископаемого топлива. Технология производства предполагает замену коксующихся углей на "зеленый" водород.



МинПром



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